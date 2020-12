Firmato ieri sera l'accordo tra ArcelorMittal e Invitalia, in base al quale la società controllata dal Mef entrerà nell'azionariato della Am Investco, che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. Dopo 25 anni dalla privatizzazione, con la vendita alla famiglia Riva, lo Stato rientra nel settore dell'acciaio

Nel dettaglio si prevede un a ...

© Riproduzione riservata