Molti studi prevedono che la transizione farà lievitare i costi dell'energia elettrica. Allo stesso tempo, la crisi economica prodotta dalla pandemia sta comprimendo i redditi di gran parte dei cittadini. Se non si mettono in campo interventi per contrastarlo, il fenomeno della povertà energetica è perciò destinato ad aumentare nei prossimi anni. D ...

© Riproduzione riservata