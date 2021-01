La società di vendita di energia britannica Symbio Energy pagherà una multa fino a 100.000 sterline per aver sforato sei volte le scadenze per il versamento degli oneri dovuti dai fornitori per il sostegno delle fonti rinnovabili. Lo ha annunciato ieri l'ayuthority britannica per l'energia Ofgem, contestando alla società - che se accetta l'addebito ...

© Riproduzione riservata