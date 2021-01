Enel Green Power si è aggiudicata nella quarta asta Fer indetta dal Gse 34,5 MW di nuova capacità rinnovabile per due progetti eolici e 27,2 MW di potenza derivante dal rifacimento di impianti idroelettrici già in servizio. In aggiunta, nel quarto registro Fer Enel Green Power ed Enel Produzione si sono aggiudicate 0,83 MW di nuova capacità rinnova ...

© Riproduzione riservata