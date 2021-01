L'operatore delle rinnovabili BayWa re ha firmato un contratto Ppa decennale per la fornitura di elettricità con HeidelbergCement, operatore nel settore dei materiali da costruzione integrato verticalmente. Il contratto fa riferimento alla produzione dell'impianto fotovoltaico di Witnica, in Polonia, da 64,6 MW. Si tratta, sottolinea la società in ...

