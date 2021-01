Una spianata di pannelli su una superficie grande due volte il centro di Roma. Ventidue progetti di impianti fotovoltaici per 1.180 MW di potenza autorizzata in meno di due anni. Sono i numeri da capogiro della Regione Lazio, epicentro del nuovo boom del fotovoltaico dopo gli anni del Conto energia. Luogo d'elezione per investitori e progettisti è ...

