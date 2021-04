A differenza di quanto avviene in alcuni Paesi d'Europa, dove negli ultimi anni si sono registrati tassi di crescita e sviluppo estremamente significativi, l'eolico off-shore rappresenta per l'Italia un settore ad elevato potenziale ma che, ad oggi, registra ancora una potenza installata pari a zero MW. Nuove tecnologie tuttavia, permettono di apr ...

© Riproduzione riservata