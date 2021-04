Ridurre le emissioni di gas serra degli Stati Uniti d'America del 50-52% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Questo l'obiettivo che il presidente Usa Joe Biden ha annunciato in una nota in vista del summit sul clima con gli altri leader mondiali in programma oggi in occasione della giornata della Terra.

Entro il 2035, si legge nella nota ...

