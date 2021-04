"Le norme dell'UE pubblicate oggi classificano il disboscamento industriale e la combustione di alberi e raccolti per produrre energia come investimenti "sostenibili". Questa è una notizia catastrofica per il clima e la biodiversità, ed è l'opposto dell'obiettivo delle regole sulla "tassonomia UE", che è quello di eliminare il greenwashing nel sett ...

© Riproduzione riservata