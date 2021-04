In questi giorni la Staffetta è stata accusata di avere un'ossessione rispetto alle biomasse, dovuta oltretutto a presunti interessi in difesa del gas. Due notizie degli ultimi giorni possono aiutare a inquadrare la questione e a spiegare perché non si tratta di un'ossessione.

Nell'ultimo rapporto del Gse sulle rinnovabili in Europa si legge ch ...

© Riproduzione riservata