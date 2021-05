Pochi movimenti dei prezzi d'acquisto in un mercato a rilento, a detta di molti rivenditori contattati dalla Staffetta. Domani, grazie soprattutto al balzo del cambio euro/dollaro nelle indicative della Bce, i prezzi registreranno ribassi più accentuati. Questa mattina, in base alle indicazioni del Cif Med, la benzina è arretrata di 2 euro per mi ...

© Riproduzione riservata