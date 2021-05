L'Agenzia europea per la cooperazione tra i regolatori dell'energia Acer ha raggiunto una decisione sulla proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione (Tso) per la definizione delle regioni per il calcolo della capacità (Ccr). Tale definizione include tutti i confini delle zone di offerta dell'Unione Europea e li raggruppa in diverse reg ...

© Riproduzione riservata