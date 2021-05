EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico in Italia controllato al 70% da F2i e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances, ha superato 1 GW di potenza installata grazie alla messa in esercizio di "El Bonal”, nuovo parco fotovoltaico da 79,2 MW nella città di Puertollano in Spagna.

Il nuovo impianto di El Bonal è composto da 240.000 ...

© Riproduzione riservata