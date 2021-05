La società di investimento danese Obton ha acquisito da Zegrona Holding Limited sette impianti fotovoltaici in esercizio in Emilia-Romagna per una potenza complessiva di circa 7 MW. Obton è stata assistita da Orrick. Gli aspetti tecnici della due diligence sono stati seguiti da Moroni&Partners. Zegrona Holding Limited è stata assistita da Šachta & ...

© Riproduzione riservata