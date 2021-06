Prezzi abbastanza stabili in un mercato dalla domanda altalenante. Questa mattina la benzina ha preso quasi 1 euro per mille litri, il gasolio autotrazione e l'agricolo invece ne hanno perso 1, mentre il risca e il denso Btz sono rimasti invariati. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in ...

© Riproduzione riservata