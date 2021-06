Giugno parte in salita per i prezzi d'acquisto, che hanno inanellato il terzo rialzo consecutivo. Questa mattina la benzina ha preso 5 euro per mille litri, come i gasoli autotrazione e agricolo, il risca 4 e il denso Btz 2 euro per mille chili. Giovedì invece tutti i prodotti dovrebbero scendere di 2 euro per mancata rilevazione ieri pomeriggio a ...

