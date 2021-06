Ci sarà anche un “fondo sociale per l'azione per il clima” nel pacchetto Fit for 55 che la Commissione europea presenterà il prossimo 14 luglio. Ad annunciarlo è stato il vice presidente esecutivo con delega al Green deal, Frans Timermans, intervenendo ieri alla plenaria del Comitato economico e sociale europeo proprio sugli aspetti sociali del Gre ...

© Riproduzione riservata