Il rapporto Aie sulle modalità per raggiungere le emissioni nette zero al 2050 è stato probabilmente il più ripreso, commentato e strumentalizzato tra i lavori dell'Agenzia da diversi anni a questa parte. Anche per questo è stato interessante il confronto sulla sua genesi e sulla sua ricezione svoltosi questa mattina all'evento in videoconferenza o ...

© Riproduzione riservata