Il consiglio di amministrazione di Italgas Reti, riunitosi lunedì, ha nominato Nunzio Ferrulli presidente della società.

Laureato alla facoltà di Giurisprudenza dell'università “La Sapienza” di Roma e con un master in Management alla London School of Economics, Ferrulli è in Italgas dal novembre 2016 con la carica di direttore Affari istituziona ...

