Maire Tecnimont ha annunciato in una nota che le controllate NextChem e Met Development hanno raggiunto un accordo con FerSam Uruguay, società del Gruppo FerSam, per sviluppare progetti per la produzione di ammoniaca verde e bioetanolo in America latina. Secondo l'accordo, le controllate del gruppo Maire Tecnimont e FerSam effettueranno studi di fa ...

© Riproduzione riservata