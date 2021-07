Il gruppo Tozzi Green ha sottoscritto con Asja Ambiente un accordo per la costruzione e l'acquisizione del 100% di due parchi eolici onshore in Sicilia per 17,6 MW. Lo annunciano le due aziende in una nota, spiegando che il primo è localizzato a Buseto Palizzolo (TP) e il secondo a Polizzi Generosa, Castellana Sicula e Sclafani Bagni (PA). Avranno ...

© Riproduzione riservata