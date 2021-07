Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri i Dpcm relativi ai nuovi regolamenti di organizzazione del ministero dello Sviluppo economico e del ministero della Transizione ecologica.

Per il Mise (in allegato la bozza entrata in Cdm) una delle principali novità, sottolinea una nota di via Veneto, è la costituzione di una nuova direzione generale, ...

© Riproduzione riservata