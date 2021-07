Snam ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 13,4% a 1,52 miliardi di euro, Mol in aumento del 5,1% a 1,16 mld e il risultato netto +9,9% a 635 mln. Crescono del 23,9% gli investimenti tecnici per 566 mln. , confermata la stima sull'utile dell'intero esercizio a 1,17 miliardi.

Sull'aumento complessivo dei ricavi, pari a +181 mln, ...

