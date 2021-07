La green e digital transition saranno al centro della XXII edizione del premio “Ecohitech Award” (https://ecohitech.it), nato nel 1998 per promuovere le eccellenze di innovazione raggiunte dagli enti locali italiani in ambito smart city. La premiazione si svolgerà il 27 ottobre all'interno di “Ecomondo /Key Energy”. Quattro le categorie in cui ...

© Riproduzione riservata