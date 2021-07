Entro il 2025 verranno installati in Italia oltre 100.000 punti di ricarica per veicoli elettici ed ibridi plug-in. Per progettisti di impianti elettrici ed operatori del settore automotive, diventa dunque obbligatorio conoscere il quadro normativo e regolatorio per realizzarli in sicurezza. L'alimentazione dei veicoli elettrici secondo la Norma 64 ...

