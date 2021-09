Anev, Elettricità Futura ed Aiestil terranno a Roma il 16 settembre (h. 9:30) un seminario dal titolo: “Sviluppo delle rinnovabili al 2030. Come affrontare l'iter procedurale via tra repowering, reblading e impatti cumulativi”. Tra i temi sul tappeto, la valutazione statale e regionale degli impianti Fer; le procedure operative per la loro gest

© Riproduzione riservata