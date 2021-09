Il Gse ha indicato i criteri per la quantificazione e restituzione degli importi afferenti all'elemento Retee corrisposto sui consumi di gas naturale ad uso termoelettrico con decorrenza dal 1° luglio 2021, come stabilito dalla delibera Arera 96/2020/R/EEL per i produttori che hanno fatto richiesta di accesso alla misura.

Come stabilito dall'Arera ...

© Riproduzione riservata