Nell'ultimo anno e mezzo, sia per la pandemia che per gli sbalzi climatici, i mercati energetici sono stati fortemente volatili; il che ha costretto gli uffici trading e il portfolio management a fare i conti con un elevato rischio mercato. Per questo Utilitenergy propone (Milano, 16/17 settembre) due giornate di corso rivolte in particolare a ju

© Riproduzione riservata