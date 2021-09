Il Tar Lombardia è tornato ad annullare una sanzione dell'Autorità per l'energia per il troppo tempo trascorso tra l'avvio del procedimento sanzionatorio è l'irrogazione della multa. Si tratta in questo caso della sanzione da 428mila euro inflitta nel 2020 alla Valle Umbra Servizi per violazioni alla regolazione in materia di separazione funzionale ...

© Riproduzione riservata