Partirà il 1° novembre il Master di II livello in “Valutazione e pianificazione strategica della città e del territorio” lanciato dall'Università di Reggio Calabria con l'Iriss/Cnr ed altri Enti per formare professionalità in grado di gestire temi e strumenti di governo delle trasformazioni urbane e territoriali con particolare riferimento al p

© Riproduzione riservata