“Il valore pubblico di Ispra per la sostenibilità. Quale contributo per un'attuazione efficace del Pnrr?”. È il tema di un incontro (stamane, h. 9:30) organizzato dall'Ispra nella cornice di “Ecomondo” per presentare il Bilancio di Sostenibilità 2021 e mettere a fuoco il suo ruolo di Ente pubblico di Ricerca nel supportare l'attuazione del Pn

© Riproduzione riservata