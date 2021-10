Dopo il via libera di ieri in Consiglio dei ministri (v. Staffetta 28/10), la manovra di bilancio 2022 è attesa ora in parlamento. La legge di bilancio per il 2022, sottolinea la nota di Palazzo Chigi, si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento a

© Riproduzione riservata