Venticinque giorni di calma per i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Lieve movimento al ribasso per le medie dei prezzi praticati alla pompa, in particolare sul self service dei punti vendita Q8. Tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, dopo tre cali consecutivi.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori

