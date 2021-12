Per la formulazione dell'indice Siteb (IS), il prezzo del bitume è rilevato direttamente ed esclusivamente dalle aziende produttrici di conglomerato bituminoso in 16 città campione, uni­formemente distribuite su tutto il territorio nazionale tra Nord Italia (Valle d'Aosta, Pie­monte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige,

© Riproduzione riservata