Giornata di forti ribassi per i prezzi d'acquisto, dopo il tonfo dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Il peggioramento del cambio euro/dollaro ha ridimensionato le diminuzioni. Questa mattina la benzina ha perso 13 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 19, il risca 18 e il denso 11 euro per mille chili. Anche se, come riferito

© Riproduzione riservata