Versalis, società chimica di Eni, ha concesso in licenza a Supreme Petrochem, leader nel mercato indiano del polistirene compatto ed espandibile, la tecnologia a massa continua per un impianto ABS (acronimo che sta per acrilonitrile-butadiene-stirene, tipo di polimero termoplastico) da 70 mila tonnellate/anno che verrà realizzato ad Amdoshi-Wangani

