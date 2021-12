“La proposta dell'a.d. di Enel di puntare fotovoltaico e stoccaggi per la transizione ecologica è profondamente sbagliata. Non lo dice la Lega, ma la necessità di fare i conti con la realtà. Sull'altare costruito con i pannelli fotovoltaici, Starace sacrifica la neutralità tecnologica, la cattura e il sequestro della CO 2 (Ccs) e l'intero Pniec con

© Riproduzione riservata