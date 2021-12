Kyoto Club e Motus-E, in collaborazione con l'European Climate Foundation (Ecf) propongono (7 dicembre, h. 10:30, www.kyotoclub.org) un webinar di presentazione del Rapporto Tecnico della Ecf, elaborato da Cambridge Econometrics in collaborazione con il Politecnico di Milano; titolo: “Verso un trasporto merci a zero emissioni al 2050 in Italia”

© Riproduzione riservata