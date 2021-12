Le politiche per l'efficienza sono uno strumento essenziale per la transizione ma devono e possono esserlo anche per lo sviluppo. L'Italia è in una posizione preminente in merito ma non mancano le zone d'ombra. Di tutto questo si è parlato all'evento di presentazione del Rapporto Enea sull'efficienza energetica, mercoledì scorso in Confindustria © Riproduzione riservata