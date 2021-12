Il 9 e 10 dicembre il Ministero della Transizione Ecologica organizza gli “Stati generali della Via e della Vas”. Si discuterà, tra l'altro, della “Fase 2 per la Via fra target sovranazionali e localismi nella cultura del territorio e d'impresa” e sulla “Via nel e per il Paese: il nuovo permitting dopo il DL semplificazioni”. Sotto la len

© Riproduzione riservata