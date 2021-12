Con 175 voti favorevoli e 13 contrari, ieri sera il Senato ha confermato la fiducia al governo, approvando il maxiemendamento del governo che sostituisce interamente il disegno di legge di conversione del DL Fiscale. Ieri l'assemblea dei capigruppo della Camera ha deciso di fissare per il 13 dicembre l'inizio dell'esame in assemblea. In allegato il

© Riproduzione riservata