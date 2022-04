A partire dalle ore 14 del 9 maggio e con riferimento al giorno di flusso 11 maggio il limite massimo ai prezzi sulla borsa elettrica salirà da 3.000 a 4.000 €/MWh, come conseguenza dei picchi di prezzo di oltre 2.900 € registrati il 3 aprile in Francia. Lo comunica il Gme in un avviso.Già lo scorso 11 aprile lo Sdac, organismo di coordinamento ...

