L'Antitrust ha concluso nelle ultime settimane sei procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette nel prospettare le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero, in quattro casi irrogando sanzioni per complessivi 4 milioni di euro e nei restanti due accettando impegni.Le quattro istruttorie che ha...

© Riproduzione riservata