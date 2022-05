Eni ha firmato con l'Università di Bologna un accordo quinquennale che prevede la realizzazione di un laboratorio congiunto di ricerca dedicato alle nuove tecnologie per la decarbonizzazione e la transizione energetica. Il laboratorio, si legge in una nota congiunta, denominato “HC-hub-ER – Hydrogen and Carbon use through Energy from Renewables”, r...

© Riproduzione riservata