Anche questa settimana come in quella precedente i prezzi di benzina e diesel in Germania, utilizzati ai fini del calcolo degli “stacchi” dalle medie Ue, evidenzierebbero cali assolutamente anomali rispetto alla tendenza al rialzo presente invece in tutti i paesi europei, Italia compresa. Su cui sono in corso verifiche che hanno consigliato di rita...

© Riproduzione riservata