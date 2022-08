Il diesel in Mediterraneo ha segnato una piccola tregua, mentre la benzina ha chiuso in aumento.Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, dopo la raffica di rialzi di ieri questa mattina si registra un 1 centesimo di aumento sulla benzina per IP.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi de...

© Riproduzione riservata