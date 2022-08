Il regolatore dell'energia britannico Ofgem ha annunciato oggi che l'atteso incremento dal 1° ottobre del tetto al prezzo finale per elettricità e gas per le famiglie sarà dell'80% per una spesa di circa 3.549 sterline all'anno dalle attuali 2.000 circa. L'a.d. di Ofgem Jonathan Brearley ha affermato che l'aumento avrà un "impatto enorme" sulle fam...

© Riproduzione riservata