Rispetto a uno scenario meno ambizioso, il traguardo delle emissioni zero al 2050 si tradurrebbe, per l'Italia, in minori investimenti necessari (-548 mld di euro), in un maggiore ritorno economico (+328 mld di euro), in più posti di lavoro creati (2,6 mln contro 2,1 mln dello scenario controfattuale) e in un azzeramento della dipendenza energetica...

