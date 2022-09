L'Italia è il quintultimo Paese in Europa per quanto riguarda l'autonomia energetica, ma è il secondo Paese in Europa per disponibilità di risorse rinnovabili e rifiuti. Secondo uno studio di A2A e The Europeah House – Ambrosetti presentato giovedì a Cernobbio, l'Italia potrebbe installare altri 105,1 GW di fotovoltaico, il 40% sui tetti e il resto...

