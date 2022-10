Il Piano di ripresa mette a disposizione 3,64 miliardi di euro per l'idrogeno: 0,5 mld per la produzione in aree ex-industriali, 2 mld per l'utilizzo nei settori hard-to-abate, 0,23 mld per il trasporto stradale, 0,3 per quello ferroviario, 0,16 più un ulteriore fondo da 0,45 mld per ricerca e sviluppo. A che punto siamo con i bandi per trasferire ...

